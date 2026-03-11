Caseys General Stores verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caseys General Stores hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,92 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at