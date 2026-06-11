Caseys General Stores verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caseys General Stores veröffentlichte am 09.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,57 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 19,16 USD gegenüber 14,64 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17,56 Milliarden USD gegenüber 15,94 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at