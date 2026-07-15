Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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15.07.2026 14:09:08
Cash-strapped Thames Water poses big test for Burnham
Despite returning to profit after hiking bills 40%, the deeply troubled company is far from out of the woods.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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