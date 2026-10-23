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23.10.2026 06:31:29
Cashmere Valley Bank Washington legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cashmere Valley Bank Washington hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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