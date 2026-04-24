Cashmere Valley Bank Washington: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cashmere Valley Bank Washington hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 29,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at