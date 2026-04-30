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30.04.2026 06:31:29
Cashway Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cashway Technology A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cashway Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 56,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 94,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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