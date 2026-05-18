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18.05.2026 06:31:29
Casi Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Casi Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,96 Prozent auf 7,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,590 USD. Im Vorjahr waren -2,560 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Casi Pharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 27,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,71 Millionen USD im Vergleich zu 28,54 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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