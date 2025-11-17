|
17.11.2025 06:31:29
Casi Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Casi Pharmaceuticals äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 USD gegenüber -0,550 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 60,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
