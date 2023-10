Casino-Aktie: Casino Guichard-Perrachon wendet mit Gläubiger-Vereinbarung Insolvenz ab

Die Grundsatzvereinbarung sieht vor, dem angeschlagenen Konzern 1,2 Milliarden Euro frisches Kapital zuzuführen und die Schulden um 6,1 Milliarden zu reduzieren, wie Casino am Donnerstag mitteilte. Die Anteile der Aktionäre werden dadurch verwässert. Casino habe einen wichtigen Meilenstein in seinem finanziellen Umstrukturierungsprozess erreicht, erklärte der 74-jährige Firmenchef und Mehrheitsaktionär Jean-Charles Naouri. Die ausgesetzten Casino-Aktien sollen am Donnerstag wieder gehandelt werden können.

Paris (Reuters)