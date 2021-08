Casio bringt zweites Rui Hachimura Signature-Modell heraus

Design Inspiriert von der Nationalflagge von Benin, dem Land der Vorfahren von Hachimura

TOKIO, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Markteinführung seiner GM-110RH, der neuesten Ergänzung seiner stoßbeständigen G-SHOCK-Armbanduhren-Kollektion, bekannt gegeben. Der GM-110RH ist das zweite Signature-Modell, das in Zusammenarbeit mit dem NBA-Pro Rui Hachimura entwickelt wurde.

Hachimura ist der erste japanische Spieler, der in der ersten Runde des NBA-Draft (2019) gewählt wurde. Auch in dieser Saison ist Hachimura ein Eckpfeiler seines Teams, und es wird erwartet, dass sein Einfluss in Zukunft noch zunehmen wird. Casio hat im November 2019 eine globale Partnerschaftsvereinbarung mit Hachimura abgeschlossen, um ihn bei der Bewältigung der vor ihm liegenden schwierigen Herausforderungen zu unterstützen.

Die neue GM-110RH ist ein Vorzeigemodell, das in Zusammenarbeit mit Hachimura entwickelt wurde, der seit seiner Schulzeit ein G-SHOCK-Fan ist. Die GM-110RH basiert auf der GM-110, mit einer Metalllünette und einem eleganten Design. Das Zifferblatt und die Bandschlaufe der GM-110RH weisen gelbe, rote und grüne Akzente auf, inspiriert von den Farben der Nationalflagge Benins, der Heimat von Hachimuras Vorfahren. Der gelbe Stundenzeiger, der rote Minutenzeiger, das grün eingefasste Zifferblatt und die Y-förmige Brücke sind so angeordnet, dass sie optimal sichtbar sind.

Die neue Uhr wird nicht nur mit einem schwarzen Urethanband geliefert, sondern auch mit einem zweiten Urethanband mit einem westafrikanischen Kente-Stoff-Motiv, das von der traditionellen Kleidung der Region inspiriert ist - und es ist einfach, zwischen beiden zu wechseln. Das charakteristische „Black Samurai"-Logo von Hachimura ist auf der Rückenplatte, der Bandschlaufe und der Spezialverpackung eingraviert. Das Symbol (hachi auf Japanisch, das bedeutet „acht") steht sowohl für seinen Namen als auch für seine Trikotnummer.

Hachimura äußerte sich wie folgt zu dem neuen Modell: „Die Uhr ist inspiriert von meinen Wurzeln in Benin und Afrika, die mir sehr wichtig sind. Das Design des Armbands und das Zifferblatt erinnern an Elemente der beninischen Kultur und ich freue mich über die Art und Weise, wie Casio meine Ideen zum Leben erweckt hat."