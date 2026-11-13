Casio Computer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Casio Computer präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Casio Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,98 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 82,99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at