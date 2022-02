Casio Computer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Casio Computer präsentierte in der am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,98 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 68,30 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 25,15 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 69,65 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at