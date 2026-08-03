Casio Computer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Casio Computer hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,32 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 74,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at