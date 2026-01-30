|
Casio Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Casio Computer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 32,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Casio Computer im vergangenen Quartal 75,35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Casio Computer 58,83 Milliarden JPY umsetzen können.
