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09.11.2026 06:31:29
Caspian: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Caspian hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Caspian hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 277,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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