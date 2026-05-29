Caspian gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caspian äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caspian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 283,3 Millionen INR im Vergleich zu 194,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 INR beziffert, während im Vorjahr 2,00 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,02 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 856,26 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at