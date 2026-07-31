Cassava Sciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cassava Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Cassava Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,920 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at