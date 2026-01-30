Cassiar Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cassiar Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cassiar Gold -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at