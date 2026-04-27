Castellum A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Castellum A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Castellum A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at