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27.04.2026 06:31:29
Castellum A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Castellum A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Castellum A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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