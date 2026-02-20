20.02.2026 06:31:28

Castellum A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Castellum A hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,23 SEK. Ein Jahr zuvor waren 4,04 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,40 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,32 Milliarden SEK taxiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Castellum A ein EPS von 4,79 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9,59 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,73 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 7,92 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 9,31 Milliarden SEK gerechnet.

