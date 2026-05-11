Castellum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Castellum gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 11,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at