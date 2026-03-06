|
Castellum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Castellum hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz wurden 12,6 Millionen USD gegenüber 10,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Castellum mit einem Umsatz von insgesamt 52,87 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,76 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,12 Prozent gesteigert.
