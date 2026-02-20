|
20.02.2026 06:31:28
Castellum Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Castellum Un präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 226,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,26 Prozent auf 978,13 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 920,48 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,73 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.