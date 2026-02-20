Castellum Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Castellum Un präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 226,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,26 Prozent auf 978,13 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 920,48 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,73 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at