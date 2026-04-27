Castellum Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Castellum Un hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Castellum Un 253,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at