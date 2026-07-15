Caster hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Caster präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4,89 JPY gegenüber -47,160 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at