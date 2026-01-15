Caster: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Caster präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Caster -75,310 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 1,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caster 1,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at