Caster veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Caster präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Caster -10,910 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,76 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -200,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at