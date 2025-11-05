|
05.11.2025 06:31:28
Castle Biosciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Castle Biosciences hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Castle Biosciences mit einem Umsatz von insgesamt 83,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,19 Prozent verringert.
