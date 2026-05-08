Castle Biosciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Castle Biosciences lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,7 Millionen USD – eine Minderung von 4,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 88,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at