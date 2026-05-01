Castlebar Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Castlebar Capital hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Castlebar Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at