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01.05.2026 06:31:29
Castlecap Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Castlecap Capital lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,04 CAD. Im letzten Jahr hatte Castlecap Capital einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie eingefahren.
Castlecap Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,090 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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