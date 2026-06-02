Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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02.06.2026 06:00:22
Castlelake: the private credit lender taking a run at easyJet
The $37bn investment manager is little known in the UK, but that could change if it bids on the British budget carrierWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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