easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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02.06.2026 13:00:04
Castlelake to hunt partner on easyJet bid to navigate EU ownership rules
US private credit group would be bound by rules requiring airline to be majority owned by EU nationalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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