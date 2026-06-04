Castor Maritime: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Castor Maritime hat am 02.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Castor Maritime -2,180 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Castor Maritime 21,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at