Castor Maritime: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Castor Maritime ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Castor Maritime die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 25,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at