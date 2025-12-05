Castor Maritime: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Castor Maritime veröffentlichte am 03.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Castor Maritime ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 21,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at