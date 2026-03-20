Castro Model informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Castro Model hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Castro Model hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,79 ILS je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Castro Model in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 583,9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 604,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,50 ILS eingefahren. Im Vorjahr waren 16,40 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Castro Model in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,12 Milliarden ILS im Vergleich zu 2,08 Milliarden ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at