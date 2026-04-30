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30.04.2026 06:31:29
Castrol India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Castrol India hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Castrol India 2,36 INR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 14,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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