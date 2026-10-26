Castrol India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Castrol India hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Castrol India 2,30 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at