Castrol India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Castrol India äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,74 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,85 INR sowie einen Umsatz von 14,38 Milliarden INR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,60 INR. Im Vorjahr waren 9,37 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 57,22 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53,65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 10,43 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 56,81 Milliarden INR belaufen.

