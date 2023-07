CaSy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CaSy präsentierte in der am 17.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 JPY, nach -1,050 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 381,0 Millionen JPY gegenüber 319,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at