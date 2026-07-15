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15.07.2026 06:31:29
CaSy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CaSy hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,12 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CaSy ein EPS von 4,12 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 527,6 Millionen JPY – ein Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CaSy 465,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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