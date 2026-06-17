Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.06.2026 10:49:23
Cat A COE rate exceeds Cat B for third time in 4 months; premiums largely down
The open category is the only one that is higher, with an increase of S$2Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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