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13.04.2026 11:20:00

Catalyst Alert: Anthropic Deal Makes Alphabet Stock a Must-Buy

In another sign that Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is becoming one of the top artificial intelligence (AI) chip companies, it recently announced it had expanded its partnership with Anthropic to let the large language model (LLM) maker deploy more of its Tensor Processing Units (TPUs). Alphabet, of course, is best known for its Google search business, but it's gaining a new AI-powered revenue source through its custom TPUs.Alphabet developed its TPUs with Broadcom's help more than a decade ago and has used these chips to power most of its internal workflows over the years. Because of this, its entire hardware and software ecosystems have been optimized around these chips. While the chips were originally designed for their TensorFlow framework (hence the name), the move to support other frameworks, such as JAX and PyTorch, has opened the door for them to be used by external customers, as well. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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