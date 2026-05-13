Catalyst Pharmaceutical Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Catalyst Pharmaceutical Partners hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 141,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at