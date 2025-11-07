Catalyst Pharmaceutical Partners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Catalyst Pharmaceutical Partners veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 148,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at