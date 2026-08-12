Catcher Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Catcher Technology ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Catcher Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,51 TWD, nach -1,600 TWD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,68 Milliarden TWD – eine Minderung von 47,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,08 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at