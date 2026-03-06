Catcher Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Catcher Technology hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Catcher Technology 5,52 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,36 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,64 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,33 TWD beziffert, während im Vorjahr 19,40 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 18,66 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,08 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at