Catcher Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Catcher Technology hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,63 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,46 TWD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,77 Milliarden TWD – eine Minderung von 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,35 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at