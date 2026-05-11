Catella (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Catella (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,57 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Catella (A) ein Ergebnis je Aktie von -2,060 SEK vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 303,0 Millionen SEK – eine Minderung von 11,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 341,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at